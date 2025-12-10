Чемпионка мира по фристайлу Анастасия Таталина получила нейтральный статус от FIS

Чемпионка мира 2021 года в биг-эйре российская фристайлистка Анастасия Таталина получила нейтральный статус для участия на международных соревнованиях под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). Об этом сообщается на сайте FIS.

Теперь 25-летняя Анастасия Таталина имеет возможность принять участие в квалификации на Олимпийские игры — 2026, которые пройдут с 6 по 22 февраля в Италии.

Всего нейтральный статус от FIS на данный момент получили три российских спортсмена. Помимо Таталиной, на международных соревнованиях смогут выступать лыжники Савелий Коростелёв и Дарья Непряева.