Дарья Непряева полетит в Давос на Кубок мира в четверг утром

Российская лыжница Дарья Непряева отправится в швейцарский Давос завтра, 11 декабря, где примет участие на этапе Кубка мира — 2025/2025. Об этом сообщила её мама Ирина. Ранее стало известно, что Непряева и Савелий Коростелёв получили нейтральный статус от FIS.

— Сейчас на данный момент её вещи пакую в срочном порядке. Эмоции двоякие: с одной стороны, вроде гордость, с другой стороны — сами понимаете, приглашение как на день рождения. Не по спортивному принципу, а кого хотят, того и приглашают. Это тоже неправильно, с моей точки зрения.

— Когда будет вылетать в Давос?

— Я с ней сегодня вечером пересекаюсь в Москве, и завтра утром она вылетает, — приводит слова Непряевой-старшей «Матч ТВ».