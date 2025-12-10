Список атлетов с нейтральными статусами от FIS будет пополняться

Российские и белорусские спортсмены ещё могут претендовать на получение нейтрального статуса (AIN) от Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).

В среду, 10 декабря, был опубликован первый список атлетов, получивших нейтральный статус для участия в международных соревнованиях. Среди них три представителя России — лыжники Савелий Коростелёв и Дарья Непряева и фристайлистка Анастасия Таталина. Нейтральный статус также получили шесть белорусских спортсменов.

«В течение ближайших дней и недель, по мере проведения дополнительных проверок и принятия новых решений, FIS будет публиковать обновлённые версии списка AIN», — сообщается в пресс-релизе на сайте FIS.