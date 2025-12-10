Максим Вылегжанин отреагировал на допуск Коростелёва и Непряевой до Кубка мира в Давосе

Призёр Олимпийских игр по лыжным гонкам Максим Вылегжанин отреагировал на допуск россиян Савелия Коростелёва и Дарьи Непряевой до Кубка мира в Давосе (Швейцария). Ранее стало известно, что Непряева и Коростелёв получили нейтральный статус от FIS.

«Классно, что наши лыжники возвращаются на мировую арену. Но, конечно, хотелось бы услышать не только пару фамилий на Кубке мира, но хотя бы так. Борьбу с норвежцами и шведками, наверное, больше предвкушают сами лыжники, а нам будет интересно посмотреть за этим по телевизору», — сказал Вылегжанин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.