Бородавко надеется, что FIS может допустить ещё нескольких российских лыжников

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко надеется, что Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) ещё допустит нескольких российских лыжников. Ранее стало известно, что нейтральный статус получили Дарья Непряева и Савелий Коростелёв.

«Каждый спортсмен принимал решение самостоятельно. И из моей группы, и из других групп много спортсменов подавали заявки. Но очень жаль, что FIS рассмотрел только двух спортсменов для участия. Как мы знаем по условиям МОК, они рассматривают только тех спортсменов, которых одобрил FIS. Вполне вероятно, что на сегодняшний день это минимальная квота, которую они хотят допустить от России. Будем надеяться, что сегодня день прошёл, и завтра будет информация, что кого‑то ещё они смогут аккредитовать для участия в календаре FIS.

Для меня это не очень радостное событие, поскольку в других видах спорта предполагалось участие по одному спортсмену на дистанции. Но мы вправе рассчитывать на квоту 4+4, поскольку у нас четыре индивидуальные дистанции. Но на сегодняшний день оформили нейтральный статус только для двух.

Я говорю про всех спортсменов сборной, не только про свою группу. Может быть, они будут рассматривать больше времени. Здесь нас держат в полном неведении, мы ждём и констатируем факт», — приводит слова Бородавко «Матч ТВ».