«Встал, закричал». Савелий Коростелёв — о реакции на получение нейтрального статуса

Российский лыжник Савелий Коростелёв рассказал, как отреагировал на получение нейтрального статуса от Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).

— Новость получил на лыжной трассе, на тренировке. Встал, закричал, потому что всё официально. И пошёл дальше кататься. С Дашей [Непряевой] пока не обсудил. Ждём её здесь.

Предстартового мандража у меня нет, атмосфера международная. Я выше головы всё равно не прыгну. Постараюсь показать, на что способен. Получил пару поздравлений от иностранцев, поздравили итальянец и американец.

— Кто из россиян ещё подавал заявки на нейтральный статус?

— Достоверной информации у меня нет, — приводит слова Коростелёва «Матч ТВ».