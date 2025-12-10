Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

«Встал, закричал». Савелий Коростелёв — о реакции на получение нейтрального статуса

«Встал, закричал». Савелий Коростелёв — о реакции на получение нейтрального статуса
Комментарии

Российский лыжник Савелий Коростелёв рассказал, как отреагировал на получение нейтрального статуса от Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).

— Новость получил на лыжной трассе, на тренировке. Встал, закричал, потому что всё официально. И пошёл дальше кататься. С Дашей [Непряевой] пока не обсудил. Ждём её здесь.

Предстартового мандража у меня нет, атмосфера международная. Я выше головы всё равно не прыгну. Постараюсь показать, на что способен. Получил пару поздравлений от иностранцев, поздравили итальянец и американец.

— Кто из россиян ещё подавал заявки на нейтральный статус?
— Достоверной информации у меня нет, — приводит слова Коростелёва «Матч ТВ».

Материалы по теме
Официально
Савелий Коростелёв и Дарья Непряева получили нейтральный статус для участия на Кубке мира
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android