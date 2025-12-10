«Савелий мечтал, верил». Наталья Коростелёва — о нейтральном статусе сына

Бронзовый призёр Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере Наталья Коростелёва высказалась о том, что её сын Савелий получил допуск к международным стартам в нейтральном статусе.

«Новость восприняли, конечно, радостно и с воодушевлением. Савелий мечтал, верил. Теперь всё зависит от него. Окно возможностей открылось, осталось реализовать то, на что способен. Психологически он готов и заряжен, физическую готовность в сравнении с другими увидим в эти выходные.

Пока точно не планирую ехать, он самостоятельный, тут ещё два его младших брата. Поддерживаем его дистанционно», — приводит слова Коростелёвой «РИА Новости Спорт».