Савелий Коростелёв назвал завоевание медали своей целью на Олимпиаде-2026

Российский лыжник Савелий Коростелёв заявил о своих целях в спорте, а также высказался о реакции иностранных коллег на возвращение представителей России на международные соревнования. Нейтральный статус от FIS получили Коростелёв и Дарья Непряева.

— В чём ты видишь свою миссию как спортсмена?

— В реализации спортивного образа жизни. В первую очередь моего вида спорта.

— Какие планы на Олимпиаду в Италии?

— Медаль точно. Для меня как спортсмена это основной старт четырёхлетия. Это то, ради чего четыре года все готовятся. Но именно в глобальном плане это праздник спорта. И когда кого‑то туда не зовут, это какой‑то фиговый праздник.

Нас там [на международных соревнованиях] ждут. Есть какие‑то [другие] спортсмены, категории людей… Но, думаю, в большинстве случаев нас там ждут. Единственное, что в некоторых странах общество достаточно негативно настроено в целом к каким‑то ситуациям в мире.

И в каких‑то страхах, возможно, возникнет проблема. Речь о той формулировке, с которой выслали сборную России из Норвегии в 2022 году. Безопасность! Наверное, это единственное, за что можно переживать. А так, думаю, в спортивной тусовке какого‑то негатива будет очень мало, — приводит слова Коростелёва «Матч ТВ».