Расписание третьего этапа Кубка мира, на котором выступят россияне Коростелёв и Непряева

В пятницу, 12 декабря, стартует третий этап Кубка мира — 2025/2026 по лыжным гонкам в Давосе (Швейцария), где выступят два россиянина — Савелий Коростелёв и Дарья Непряева. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием этапа.

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026. Третий этап. Давос (Швейцария).

12 декабря, пятница

  • 17:00 — Командный спринт. Женщины. Квалификация
  • 17:30 — Командный спринт. Мужчины. Квалификация
  • 19:05 — Командный спринт. Женщины. Финал
  • 19:35 — Командный спринт. Мужчины. Финал

13 декабря, суббота

  • 15:45 — Спринт свободным стилем. Женщины. Квалификация
  • 16:25 — Спринт свободным стилем. Мужчины. Квалификация
  • 19:35 — Спринт свободным стилем. Женщины. Финал
  • 19:45 — Спринт свободным стилем. Мужчины. Финал

14 декабря, воскресенье

  • 11:50 — Индивидуальная гонка. Мужчины. 10 км. Свободный стиль
  • 15:45 — Индивидуальная гонка. Женщины. 10 км. Свободный стиль
