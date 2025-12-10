Расписание третьего этапа Кубка мира, на котором выступят россияне Коростелёв и Непряева

В пятницу, 12 декабря, стартует третий этап Кубка мира — 2025/2026 по лыжным гонкам в Давосе (Швейцария), где выступят два россиянина — Савелий Коростелёв и Дарья Непряева. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием этапа.

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026. Третий этап. Давос (Швейцария).

12 декабря, пятница

17:00 — Командный спринт. Женщины. Квалификация

17:30 — Командный спринт. Мужчины. Квалификация

19:05 — Командный спринт. Женщины. Финал

19:35 — Командный спринт. Мужчины. Финал

13 декабря, суббота

15:45 — Спринт свободным стилем. Женщины. Квалификация

16:25 — Спринт свободным стилем. Мужчины. Квалификация

19:35 — Спринт свободным стилем. Женщины. Финал

19:45 — Спринт свободным стилем. Мужчины. Финал

14 декабря, воскресенье

11:50 — Индивидуальная гонка. Мужчины. 10 км. Свободный стиль

15:45 — Индивидуальная гонка. Женщины. 10 км. Свободный стиль