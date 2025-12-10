Расписание третьего этапа Кубка мира, на котором выступят россияне Коростелёв и Непряева
В пятницу, 12 декабря, стартует третий этап Кубка мира — 2025/2026 по лыжным гонкам в Давосе (Швейцария), где выступят два россиянина — Савелий Коростелёв и Дарья Непряева. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием этапа.
Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026. Третий этап. Давос (Швейцария).
12 декабря, пятница
- 17:00 — Командный спринт. Женщины. Квалификация
- 17:30 — Командный спринт. Мужчины. Квалификация
- 19:05 — Командный спринт. Женщины. Финал
- 19:35 — Командный спринт. Мужчины. Финал
13 декабря, суббота
- 15:45 — Спринт свободным стилем. Женщины. Квалификация
- 16:25 — Спринт свободным стилем. Мужчины. Квалификация
- 19:35 — Спринт свободным стилем. Женщины. Финал
- 19:45 — Спринт свободным стилем. Мужчины. Финал
14 декабря, воскресенье
- 11:50 — Индивидуальная гонка. Мужчины. 10 км. Свободный стиль
- 15:45 — Индивидуальная гонка. Женщины. 10 км. Свободный стиль
