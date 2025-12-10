Скидки
Главная Лыжи Новости

«Партия небольшая, но сильная». Губерниев — о допуске Коростелёва и Непряевой до КМ

«Партия небольшая, но сильная». Губерниев — о допуске Коростелёва и Непряевой до КМ
Комментарии

Российский журналист и комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на получение нейтрального статуса лыжниками Савелием Коростелёвым и Натальей Непряевой.

«Как сказал знаменитый тренер по лыжам Владимир Ильич Ленин: «Есть такая партия лыжников, которые поедут выступать на Олимпийские игры. Партия небольшая, но сильная». Пожелаем им взять власть в свои руки на севере Италии. Они могут себя показать. Главное, чтобы были рядом люди, которые намажут лыжи и помогут восстановиться — это важное слагаемое успеха», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

22-летний Коростелёв и 23-летняя Непряева смогут выступить уже на ближайшем этапе Кубка мира — 2025/2026. Он состоится в швейцарском Давосе с 12 по 14 декабря.

