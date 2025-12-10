Коростелёв и Непряева подвергнутся дополнительным проверкам перед Олимпиадой-2026

Член президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин сообщил, что лыжники Савелий Коростелёв и Дарья Непряева будут вынуждены пройти дополнительную проверку в случае успешной квалификации на Олимпиаду-2026.

— Будет ещё одна проверка по участию в Олимпиаде?

— Да, будут давать приглашение, чтобы они выступили. Также требования надо определённые выполнить, так называемую квоту. Раньше квота была одна на всю команду и допуск на одну гонку по четыре человека, а могли привезти сколько хотим. Так же и обслуживающий персонал. Так и с запасными, раньше ты мог привезти семь-восемь спортсменов и из них выбрать квоту, кого выставить на гонку. Если один заболел, то есть кем заменить. Здесь этого не будет.

Хорошо, что предоставляется такая возможность даже в этих сложных условиях. Сейчас у нас такие условия, будем в них, — приводит слова Крянина «Матч ТВ».