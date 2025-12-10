Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Коростелёв и Непряева подвергнутся дополнительным проверкам перед Олимпиадой-2026

Коростелёв и Непряева подвергнутся дополнительным проверкам перед Олимпиадой-2026
Комментарии

Член президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин сообщил, что лыжники Савелий Коростелёв и Дарья Непряева будут вынуждены пройти дополнительную проверку в случае успешной квалификации на Олимпиаду-2026.

— Будет ещё одна проверка по участию в Олимпиаде?
— Да, будут давать приглашение, чтобы они выступили. Также требования надо определённые выполнить, так называемую квоту. Раньше квота была одна на всю команду и допуск на одну гонку по четыре человека, а могли привезти сколько хотим. Так же и обслуживающий персонал. Так и с запасными, раньше ты мог привезти семь-восемь спортсменов и из них выбрать квоту, кого выставить на гонку. Если один заболел, то есть кем заменить. Здесь этого не будет.

Хорошо, что предоставляется такая возможность даже в этих сложных условиях. Сейчас у нас такие условия, будем в них, — приводит слова Крянина «Матч ТВ».

Материалы по теме
Савелий Коростелёв назвал завоевание медали своей целью на Олимпиаде-2026
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android