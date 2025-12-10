Скидки
Главная Лыжи Новости

Мама Коростелёва подтвердила, что он сам оплатил взнос на получение нейтрального статуса

Российский лыжник Савелий Коростелёв оплатил взнос на получение нейтрального статуса FIS личными средствами, об этом сообщила его мама Наталья Коростелёва.

«У Савелия большое желание и стремление соревноваться. Он проводил сборы в Европе и с прошлого года контактировал с иностранными спортсменами, регулярно тренировался с ними. Даже сам выезжал с разрешения тренера. На это и на получение нейтрального статуса он использовал в том числе свои финансовые средства», — сказала Наталья Коростелёва в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Ранее РБК сообщал, что Коростелёв сам заплатил 2 тыс. швейцарских франков (около 190 тыс. рублей), чтобы получить возможность претендовать на нейтральный статус.

