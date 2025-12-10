Скидки
Мама Коростелёва высказалась о нейтральном статусе Савелия для участия в Кубке мира

Мама Коростелёва высказалась о нейтральном статусе Савелия для участия в Кубке мира
Бронзовый призёр Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере Наталья Коростелёва рассказала, что очень рада нейтральному статусу сына Савелия и Дарьи Непряевой для участия на Кубке мира.

«Мы очень рады нейтральному статусу Савелия и Неприяевой. Это возможности, расширение профессиональных границ. Возможность расти и показывать результат на международной арене — это здорово», — сказала Наталья Коростелёва в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Российские лыжники примут участие на Кубке мира впервые с 2022 года. У Савелия Коростелёва и Дарьи Непряевой теперь есть шансы отобраться на Олимпийские игры — 2026, которые пройдут с 6 по 22 февраля в Италии.

