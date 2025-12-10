Скидки
Главная Лыжи Новости

Дмитрий Губерниев: Коростелёв миллиард заплатил, что ли? Не надо ждать милостей

Дмитрий Губерниев: Коростелёв миллиард заплатил, что ли? Не надо ждать милостей
Российский журналист и комментатор Дмитрий Губерниев высказался о том, что лыжник Савелий Коростелёв за свой счёт оплатил процедуру оформления заявки на нейтральный статус от Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).

«Коростелёв — молодец. Прошёл испытание на профессионализм. Чего ждать-то? Ему компенсируют, а если не компенсируют — ничего страшного, ещё больше денег заработает. Не надо ждать милостей от людей, которые ничего не понимают. Надо было решение принимать быстро. Все помогают спортсменам, а спортсмены у нас нормально живут. Да? Коростелёв заплатил из своих денег. Надо на Олимпиаду поехать! Он миллиард заплатил, что ли?» — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее РБК сообщал, что Коростелёв сам заплатил 2 тыс. швейцарских франков (около 190 тыс. рублей), чтобы получить возможность претендовать на нейтральный статус.

