Главная Лыжи Новости

Мама Коростелёва: если Савелий покажет высокий уровень на Кубке мира, сможет и вся команда

Мама российского лыжника Савелия Коростелёва Наталья Коростелёва оценила перспективы сына и сборной на Кубке мира — 2025/2026.

«Сейчас очень сложно сказать, какую конкуренцию норвежцам и шведам могут навязать российские спортсмены. Наверное, Савелий станет той лакмусовой бумажкой, которая покажет, на каком уровне сейчас находятся российские лыжи. В мужских лыжах в России достаточно высокая конкуренция. И если Савелий покажет высокий уровень на Кубке мира, значит, и вся остальная команда может так же.

Сейчас Савелий на эмоциональном подъёме. Вы сами могли увидеть, какой у него настрой — боевой, только вперёд! (смеётся) Максимальная концентрация, а на физическую форму посмотрим в эти выходные», — сказала Наталья Коростелёва в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Новости. Лыжи
