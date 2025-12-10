Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

«Савелий — отморозок». Непряева пошутила про Коростелёва после допуска на Кубок мира

«Савелий — отморозок». Непряева пошутила про Коростелёва после допуска на Кубок мира
Комментарии

Сегодня, 10 декабря, российские лыжники Дарья Непряева и Савелий Коростелёв получили нейтральные статусы для участия на международных соревнованиях под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).

После этого Коростелёв опубликовал пост в социальных сетях, где поделился фото с Непряевой. Дарья сделала репост этой записи. В комментариях лыжница отреагировала на вопрос одной из подписчиц о том, что на фото Коростелёв стоит в футболке и шортах, а Непряева — в пуховике и тёплых штанах.

Фото: Из личного архива Савелия Коростелёва

«У Савелия уже лето?» — спросила подписчица.

«Савелий — отморозок», — пошутила Непряева.

Фото: Скриншот со страницы Дарьи Непряевой в соцсетях

22-летний Коростелёв и 23-летняя Непряева смогут выступить уже на ближайшем этапе Кубка мира — 2025/2026. Он состоится в швейцарском Давосе с 12 по 14 декабря.

Материалы по теме
Фото
«Дебют на выходных». Савелий Коростелёв отреагировал на получение нейтрального статуса
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android