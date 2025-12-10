«Савелий — отморозок». Непряева пошутила про Коростелёва после допуска на Кубок мира

Сегодня, 10 декабря, российские лыжники Дарья Непряева и Савелий Коростелёв получили нейтральные статусы для участия на международных соревнованиях под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).

После этого Коростелёв опубликовал пост в социальных сетях, где поделился фото с Непряевой. Дарья сделала репост этой записи. В комментариях лыжница отреагировала на вопрос одной из подписчиц о том, что на фото Коростелёв стоит в футболке и шортах, а Непряева — в пуховике и тёплых штанах.

Фото: Из личного архива Савелия Коростелёва

«У Савелия уже лето?» — спросила подписчица.

«Савелий — отморозок», — пошутила Непряева.

Фото: Скриншот со страницы Дарьи Непряевой в соцсетях

22-летний Коростелёв и 23-летняя Непряева смогут выступить уже на ближайшем этапе Кубка мира — 2025/2026. Он состоится в швейцарском Давосе с 12 по 14 декабря.