Мама Коростелёва рассказала, почему не поедет поддерживать Савелия на Кубке мира

Мама российского лыжника Савелия Коростелёва Наталья Коростелёва рассказала, почему не поедет поддерживать сына на Кубке мира.
«Пока точно нет. Здесь ещё подрастающее поколение — у Савелия растут ещё два брата (смеётся). Воспитываем их, смотреть будем по телевизору», — сказала Наталья Коростелёва в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
Ранее российские лыжники Савелий Коростелёв и Дарья Непряева официально получили нейтральные статусы для участия на международных соревнованиях под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). Непряева и Коростелёв смогут выступить на этапе Кубка мира в швейцарском Давосе, который пройдёт с 12 по 14 декабря.