Мама Коростелёва рассказала, почему не поедет поддерживать Савелия на Кубке мира

«Пока точно нет. Здесь ещё подрастающее поколение — у Савелия растут ещё два брата (смеётся). Воспитываем их, смотреть будем по телевизору», — сказала Наталья Коростелёва в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Ранее российские лыжники Савелий Коростелёв и Дарья Непряева официально получили нейтральные статусы для участия на международных соревнованиях под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). Непряева и Коростелёв смогут выступить на этапе Кубка мира в швейцарском Давосе, который пройдёт с 12 по 14 декабря.