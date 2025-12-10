Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Губерниев: Коростелёв и Непряева обязательно будут бороться на ОИ за самые высокие места

Губерниев: Коростелёв и Непряева обязательно будут бороться на ОИ за самые высокие места
Комментарии

Российский журналист и комментатор Дмитрий Губерниев оценил получение нейтрального статуса лыжниками Савелием Коростелёвым и Натальей Непряевой.

«Как я и говорил, Коростелёв и младшая Непряева получают шанс добраться до Олимпиады! Молодые наши лыжники молодцы, сами забирают инициативу, всё понимают, идут вперёд! Обязательно будут бороться на зимних Играх за самые высокие места, тут ещё важно, чтобы лыжи были готовы хорошо, без фтора, восстановление и т. д.! Мелочей нет, Коростелёву и Непряевой — наша поддержка! Вперёд, молодёжь! Верим в вас!» — написал Губерниев на своей странице в социальных сетях.

22-летний Коростелёв и 23-летняя Непряева смогут выступить уже на ближайшем этапе Кубка мира — 2025/2026. Он состоится в швейцарском Давосе с 12 по 14 декабря.

Материалы по теме
Двух российских лыжников вернули на Кубок мира! Теперь и до Олимпиады рукой подать
Двух российских лыжников вернули на Кубок мира! Теперь и до Олимпиады рукой подать
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android