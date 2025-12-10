Губерниев: Коростелёв и Непряева обязательно будут бороться на ОИ за самые высокие места

Российский журналист и комментатор Дмитрий Губерниев оценил получение нейтрального статуса лыжниками Савелием Коростелёвым и Натальей Непряевой.

«Как я и говорил, Коростелёв и младшая Непряева получают шанс добраться до Олимпиады! Молодые наши лыжники молодцы, сами забирают инициативу, всё понимают, идут вперёд! Обязательно будут бороться на зимних Играх за самые высокие места, тут ещё важно, чтобы лыжи были готовы хорошо, без фтора, восстановление и т. д.! Мелочей нет, Коростелёву и Непряевой — наша поддержка! Вперёд, молодёжь! Верим в вас!» — написал Губерниев на своей странице в социальных сетях.

22-летний Коростелёв и 23-летняя Непряева смогут выступить уже на ближайшем этапе Кубка мира — 2025/2026. Он состоится в швейцарском Давосе с 12 по 14 декабря.