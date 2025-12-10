Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Бородавко: надеюсь, что FIS не остановится на Коростелёве и Непряевой и допустит других

Бородавко: надеюсь, что FIS не остановится на Коростелёве и Непряевой и допустит других
Комментарии

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко оценил получение нейтрального статуса лыжниками Савелием Коростелёвым и Натальей Непряевой.

«Это хорошая новость. Сделан первый шаг по возврату российских спортсменов на международную арену. Будем надеяться, что FIS не остановится на Коростелёве и Непряевой, а сможет дать допуск до соревнований и другим спортсменам, которые подали заявку на нейтральный статус», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

22-летний Коростелёв и 23-летняя Непряева смогут выступить уже на ближайшем этапе Кубка мира — 2025/2026. Он состоится в швейцарском Давосе с 12 по 14 декабря.

Материалы по теме
Двух российских лыжников вернули на Кубок мира! Теперь и до Олимпиады рукой подать
Двух российских лыжников вернули на Кубок мира! Теперь и до Олимпиады рукой подать
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android