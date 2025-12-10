Бородавко: надеюсь, что FIS не остановится на Коростелёве и Непряевой и допустит других

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко оценил получение нейтрального статуса лыжниками Савелием Коростелёвым и Натальей Непряевой.

«Это хорошая новость. Сделан первый шаг по возврату российских спортсменов на международную арену. Будем надеяться, что FIS не остановится на Коростелёве и Непряевой, а сможет дать допуск до соревнований и другим спортсменам, которые подали заявку на нейтральный статус», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

22-летний Коростелёв и 23-летняя Непряева смогут выступить уже на ближайшем этапе Кубка мира — 2025/2026. Он состоится в швейцарском Давосе с 12 по 14 декабря.