Лыжи

Юрий Бородавко объяснил взнос Коростелёва для получения нейтрального статуса

Юрий Бородавко объяснил взнос Коростелёва для получения нейтрального статуса
Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал, почему российскому лыжнику Савелию Коростелёву пришлось заплатить взнос для получения нейтрального статуса.

«Это не решение Коростелёва. Оплата заявки — это обязательное условие FIS, поскольку спортсмены подают на статус нейтрального ответа, который не зависит от государства. Спортсмен платит за всё сам и подаёт заявку. И делает всё как нейтральный атлет. Поэтому всё так предусмотрено», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Ранее российские лыжники Савелий Коростелёв и Дарья Непряева официально получили нейтральные статусы для участия на международных соревнованиях под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). Непряева и Коростелёв смогут выступить на этапе Кубка мира в швейцарском Давосе, который пройдёт с 12 по 14 декабря.

