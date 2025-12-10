Скидки
Коростелёв — о получении нейтрального статуса: порадовался и дальше поехал кататься

Коростелёв — о получении нейтрального статуса: порадовался и дальше поехал кататься
Российский лыжник Савелий Коростелёв ответил, как отреагировал на получение нейтрального статуса от Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).

«Я катаюсь, буквально спустя 20-30 минут мне приходит сообщение от знакомого со ссылкой… Мне пришло сообщение в 11:02, они написали, что в 11:15 будет официальный пресс‑релиз. Я получил уведомление в 11:17, порадовался и дальше поехал кататься», — сказал Коростелёв в эфире «Матч ТВ».

22-летний Коростелёв и 23-летняя Непряева смогут выступить уже на ближайшем этапе Кубка мира — 2025/2026. Он состоится в швейцарском Давосе с 12 по 14 декабря.

