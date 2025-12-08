Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

«Боролась за это весь год». Фристайлистка Таталина — о получении нейтрального статуса

«Боролась за это весь год». Фристайлистка Таталина — о получении нейтрального статуса
Комментарии

Чемпионка мира – 2021 в биг-эйре российская фристайлистка Анастасия Таталина рассказала, какие эмоции она испытала после того, как узнала, что получила нейтральный статус для выступления в международных соревнованиях под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).

— Какой была первая реакция, когда вы получили нейтральный статус и возможность снова выступить на международных соревнованиях?
— Сильная радость! В течение года я боролась за это: писала письма в FIS и МОК, поднимала вопрос в социальных сетях. Параллельно обращалась в Министерство спорта и Олимпийский комитет России: «Я готова выступать! Включите меня в списки». Но, к сожалению, получила отказ.

— Почему?
— Мне ответили: «Вы не находитесь в списках сборной команды России, поэтому ничем помочь не можем». Но я не сдалась — совместно с семьёй мы приняли решение самостоятельно подать апелляцию в CAS. И сегодня получили долгожданный результат, за который боролись много времени, – приводит слова Таталиной Sport24.

Материалы по теме
Чемпионка мира по фристайлу Анастасия Таталина получила нейтральный статус от FIS
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android