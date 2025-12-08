«Боролась за это весь год». Фристайлистка Таталина — о получении нейтрального статуса

Чемпионка мира – 2021 в биг-эйре российская фристайлистка Анастасия Таталина рассказала, какие эмоции она испытала после того, как узнала, что получила нейтральный статус для выступления в международных соревнованиях под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).

— Какой была первая реакция, когда вы получили нейтральный статус и возможность снова выступить на международных соревнованиях?

— Сильная радость! В течение года я боролась за это: писала письма в FIS и МОК, поднимала вопрос в социальных сетях. Параллельно обращалась в Министерство спорта и Олимпийский комитет России: «Я готова выступать! Включите меня в списки». Но, к сожалению, получила отказ.

— Почему?

— Мне ответили: «Вы не находитесь в списках сборной команды России, поэтому ничем помочь не можем». Но я не сдалась — совместно с семьёй мы приняли решение самостоятельно подать апелляцию в CAS. И сегодня получили долгожданный результат, за который боролись много времени, – приводит слова Таталиной Sport24.