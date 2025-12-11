Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Лыжные гонки, 3-й этап Кубка России, женщины: во сколько начало разделки, где смотреть

Лыжные гонки, 3-й этап Кубка России, женщины: во сколько начало разделки, где смотреть
Комментарии

Сегодня, 11 декабря, в Чусовом в рамках второго этапа Кубка России – 2025/2026 по лыжным гонкам пройдёт гонка с раздельным стартом классическим стилем на 10 км. Начало гонки — в 9:00 мск. Трансляцию будет осуществлять сайт «Матч ТВ».

Лыжные гонки. Кубок России-2025/26. Этап 3, Чусовой, Россия
Женщины. 10 км. Классический стиль
11 декабря 2025, четверг. 09:00 МСК
Не началось

Лыжные гонки. Кубок России, 3-й этап, Чусовой. Классический стиль 10 км, женщины. Старт-лист (частично):

19. Милена Габушева.

28. Христина Мацокина.

29. Екатерина Евтягина.

32. Мария Истомина.

34. Алёна Баранова.

35. Анастасия Фалеева.

36. Дарья Канева.

37. Ольга Сергеева.

39. Дарья Белослудцева.

40. Елизавета Шалабода.

41. Вероника Степанова.

42. Ольга Царёва.

55. Юлия Ступак.

56. Алиса Жамбалова.

58. Алина Пеклецова.

Материалы по теме
Два российских лыжника получили нейтральные статусы. Попадут ли они на Олимпиаду?
Истории
Два российских лыжника получили нейтральные статусы. Попадут ли они на Олимпиаду?
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android