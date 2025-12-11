Лыжные гонки, 3-й этап Кубка России, женщины: во сколько начало разделки, где смотреть

Сегодня, 11 декабря, в Чусовом в рамках второго этапа Кубка России – 2025/2026 по лыжным гонкам пройдёт гонка с раздельным стартом классическим стилем на 10 км. Начало гонки — в 9:00 мск. Трансляцию будет осуществлять сайт «Матч ТВ».

Лыжные гонки. Кубок России, 3-й этап, Чусовой. Классический стиль 10 км, женщины. Старт-лист (частично):

19. Милена Габушева.

28. Христина Мацокина.

29. Екатерина Евтягина.

32. Мария Истомина.

34. Алёна Баранова.

35. Анастасия Фалеева.

36. Дарья Канева.

37. Ольга Сергеева.

39. Дарья Белослудцева.

40. Елизавета Шалабода.

41. Вероника Степанова.

42. Ольга Царёва.

55. Юлия Ступак.

56. Алиса Жамбалова.

58. Алина Пеклецова.