Фристайлистка Таталина: ищу спонсорскую поддержку на подготовку и выступление на ОИ

Фристайлистка Таталина: ищу спонсорскую поддержку на подготовку и выступление на ОИ
Чемпионка мира – 2021 в биг-эйре российская фристайлистка Анастасия Таталина рассказала, как идёт процесс подготовки к международным стартам после получения нейтрального статуса, отметив, что для участия в Олимпийских играх – 2026 ей необходима спонсорская поддержка.

«На данный момент идёт оформление документов для личных тренеров, готовивших меня к чемпионату мира и Олимпийским играм в Пекине. Также я ищу спонсорскую поддержку на подготовку и выступление на Олимпиаде, потому что все затраты на CAS были за свой счёт», – приводит слова Таталиной Sport24.

25-летняя Таталина вошла в число первых российских спортсменов, которые официально получили нейтральные статусы для участия в международных соревнованиях под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).

