Лыжные гонки, 3-й этап Кубка России, мужчины: во сколько начало разделки, где смотреть

Сегодня, 11 декабря, в Чусовом в рамках третьего этапа Кубка России – 2025/2026 по лыжным гонкам пройдёт мужская гонка с раздельным стартом классическим стилем. Начало гонки назначено на 10:30 мск. Трансляцию будет осуществлять сайт «Матч ТВ».

Лыжные гонки. Третий этап. Кубок России. Гонка с раздельным стартом, классический стиль. Старт-лист (частично):

33. Иван Безматерных.

46. Денис Филимонов.

49. Александр Гребенько.

54. Алексей Виценко.

55. Евгений Белов.

56. Александр Бакуров.

57. Илья Порошкин.

60. Артём Мальцев.

61. Евгений Семяшкин.

74. Александр Большунов.

75. Андрей Ларьков.

76. Павел Соловьёв.

77. Илья Трегубов.

78. Денис Спицов.

79. Дмитрий Жуль.

82. Иван Якимушкин.

83. Виктор Жуль.

84. Сергей Ардашев.