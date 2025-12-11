Скидки
Главная Лыжи Новости

Фристайлистка Таталина: чтобы получить квоту на ОИ-2026, нужно попасть в топ-4 на КМ

Чемпионка мира – 2021 в биг-эйре российская фристайлистка Анастасия Таталина рассказала, в каких международных соревнованиях планирует принять участие, чтобы получить квоту на участие в Олимпийских играх – 2026.

— На каких соревнованиях планируете принять участие?
— В первую очередь планирую усердно тренироваться. На начало января запланированы два Кубка мира — в Аспене и Лааксе. Это квалификационные мероприятия, на которых можно отобраться на Олимпийские игры. Планирую на них выступить.

— Попасть на Олимпиаду ещё реально? Этапов Кубка мира осталось немного.
— Я детально изучала этот вопрос — сейчас в открытых источниках нет руководства, как это возможно сделать, потому что ситуация нестандартная. Если есть шанс бороться за медали на Кубках мира и всё равно получить баллы за квалификационные мероприятия, я, конечно, буду стараться попасть на Олимпиаду.

— То есть надеетесь, что в вашем уникальном случае при удачном выступлении на Кубке мира МОК пойдёт навстречу и удастся получить квоту на Олимпиаду?
— Естественно, я на это рассчитываю. На сегодняшний день, чтобы набрать нужное количество квалификационных очков и получить олимпийскую квоту, нужно попасть в топ-4 на Кубках мира, – приводит слова Таталиной Sport24.

