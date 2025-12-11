Алина Пеклецова выиграла разделку на 10 км классикой на этапе Кубка России в Чусовом
Лыжница Алина Пеклецова одержала победу в гонке с раздельного старта на дистанции 10 км классическим стилем в рамках третьего этапа Кубка России — 2025/2026, который проходит в Чусовом. Она показала результат 31.05,5.
Второе место заняла Вероника Степанова с отставанием 1,0 секунды. Тройку призёров замкнула Евгения Крупицкая (+46,3).
Лыжные гонки. Кубок России-2025/26. Этап 3, Чусовой, Россия
Женщины. 10 км. Классический стиль
11 декабря 2025, четверг. 09:00 МСК
Окончено
1
Алина Пеклецова
Вологодская область
31:05.5
2
Вероника Степанова
Республика Татарстан
+1.0
3
Евгения Крупицкая
Санкт-Петербург
+46.3
