Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Алина Пеклецова выиграла разделку на 10 км классикой на этапе Кубка России в Чусовом

Алина Пеклецова выиграла разделку на 10 км классикой на этапе Кубка России в Чусовом
Комментарии

Лыжница Алина Пеклецова одержала победу в гонке с раздельного старта на дистанции 10 км классическим стилем в рамках третьего этапа Кубка России — 2025/2026, который проходит в Чусовом. Она показала результат 31.05,5.

Второе место заняла Вероника Степанова с отставанием 1,0 секунды. Тройку призёров замкнула Евгения Крупицкая (+46,3).

Лыжные гонки. Кубок России-2025/26. Этап 3, Чусовой, Россия
Женщины. 10 км. Классический стиль
11 декабря 2025, четверг. 09:00 МСК
Окончено
1
Алина Пеклецова
Вологодская область
31:05.5
2
Вероника Степанова
Республика Татарстан
+1.0
3
Евгения Крупицкая
Санкт-Петербург
+46.3

Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026, Чусовой. Разделка 10 км, женщины. Результаты:

  1. Алина Пеклецова (Вологодская область) — 31.05,5.
  2. Вероника Степанова (Республика Татарстан) — отставание 1,0.
  3. Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург) +46,3.
  4. Алиса Жамбалова (Тюменская область) +58,6.
  5. Татьяна Сорина (Тюменская область) +1.01,3.
  6. Ольга Царёва (Республика Коми) +1.04,7.
Материалы по теме
Два российских лыжника получили нейтральные статусы. Попадут ли они на Олимпиаду?
Истории
Два российских лыжника получили нейтральные статусы. Попадут ли они на Олимпиаду?
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android