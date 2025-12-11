Сергей Ардашев выиграл разделку на Кубке России в Чусовом, Александр Большунов — пятый
Поделиться
Лыжник Сергей Ардашев одержал победу в гонке с раздельного старта на дистанции 15 км классическим стилем в рамках третьего этапа Кубка России — 2025/2026, который проходит в Чусовом. Он показал результат 40.11,0.
Второе место занял Илья Семиков с отставанием 14,0 секунды. Тройку призёров замкнул Алексей Червоткин (+18,2). Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов финишировал на пятой позиции (+37,2).
Лыжные гонки. Кубок России-2025/26. Этап 3, Чусовой, Россия
Мужчины. 15 км. Классический стиль
11 декабря 2025, четверг. 10:30 МСК
Окончено
1
Сергей Ардашев
Республика Татарстан
40:11.0
2
Илья Семиков
Республика Коми
+14.0
3
Алексей Червоткин
Тюменская область
+18.2
Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026, Чусовой. Разделка 15 км, мужчины. Результаты:
- Сергей Ардашев (Республика Татарстан) — 40.11,0.
- Илья Семиков (Республика Коми) — отставание 14,0.
- Алексей Червоткин (Тюменская область) +18,2.
- Иван Якимушкин (Тюменская область) +29,9.
- Александр Большунов (Республика Татарстан) +37,2.
Материалы по теме
Комментарии
- 11 декабря 2025
-
12:05
-
11:00
-
10:24
-
08:00
-
07:00
-
00:58
-
00:20
-
00:01
- 10 декабря 2025
-
20:35
-
19:10
-
18:58
-
18:26
-
17:30
-
17:00
-
16:52
-
16:45
-
16:25
-
16:23
-
16:16
-
16:01
-
16:01
-
15:56
-
15:48
-
15:41
-
14:58
-
14:21
-
14:18
-
14:08
-
13:34
-
13:34
-
13:21
-
09:41
-
09:28
- 9 декабря 2025
-
12:00
-
12:00