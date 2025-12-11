Скидки
Лыжи

Сергей Ардашев выиграл разделку на Кубке России в Чусовом, Александр Большунов — пятый

Сергей Ардашев выиграл разделку на Кубке России в Чусовом, Александр Большунов — пятый
Комментарии

Лыжник Сергей Ардашев одержал победу в гонке с раздельного старта на дистанции 15 км классическим стилем в рамках третьего этапа Кубка России — 2025/2026, который проходит в Чусовом. Он показал результат 40.11,0.

Второе место занял Илья Семиков с отставанием 14,0 секунды. Тройку призёров замкнул Алексей Червоткин (+18,2). Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов финишировал на пятой позиции (+37,2).

Лыжные гонки. Кубок России-2025/26. Этап 3, Чусовой, Россия
Мужчины. 15 км. Классический стиль
11 декабря 2025, четверг. 10:30 МСК
Окончено
1
Сергей Ардашев
Республика Татарстан
40:11.0
2
Илья Семиков
Республика Коми
+14.0
3
Алексей Червоткин
Тюменская область
+18.2

Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026, Чусовой. Разделка 15 км, мужчины. Результаты:

  1. Сергей Ардашев (Республика Татарстан) — 40.11,0.
  2. Илья Семиков (Республика Коми) — отставание 14,0.
  3. Алексей Червоткин (Тюменская область) +18,2.
  4. Иван Якимушкин (Тюменская область) +29,9.
  5. Александр Большунов (Республика Татарстан) +37,2.
Новости. Лыжи
