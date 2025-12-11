Скидки
Лыжи

Две лыжницы из Беларуси получили нейтральный статус от FIS


Белорусские лыжницы Анна Королёва и Анна Мачехина получили нейтральные статусы для участия на международных соревнованиях под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). Об этом сообщается на сайте FIS.

Обе лыжницы участвовали на этапах Кубка России — 2025/2026. Они смогут выступить уже на ближайшем этапе Кубка мира — 2025/2026. Он состоится в швейцарском Давосе с 12 по 14 декабря.

Ранее нейтральный статус получили российские лыжники Савелий Коростелёв и Дарья Непряева, фристайлистка Анастасия Таталина, а также шесть белорусских спортсменов. Список атлетов с нейтральным статусом будет пополняться.

