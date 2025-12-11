Сервисёр Савелия Коростелёва получил нейтральный статус от FIS

Сервисёр российского лыжника Савелия Коростелёва Евгений Уфтиков получил нейтральный статус и сможет отправиться на Олимпийские игры — 2026 вместе со спортсменом.

В среду, 10 декабря, был опубликован первый список атлетов, получивших нейтральный статус для участия в международных соревнованиях. Среди них три представителя России — лыжники Савелий Коростелёв и Дарья Непряева и фристайлистка Анастасия Таталина. Нейтральный статус также получили шесть белорусских спортсменов.

Олимпийские игры – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо пройдут с 6 по 22 февраля. Российские спортсмены допущены до участия в нейтральном статусе и в ограниченном количестве.