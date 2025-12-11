«Для меня соревнования похожи на вечеринку». Коростелёв — перед Кубком мира в Давосе

Российский лыжник Савелий Коростелёв рассказал о своём настрое и атмосфере перед этапом Кубка мира в швейцарском Давосе, в котором примет участие в ближайшие выходные, 13 и 14 декабря.

— Савелий, каково это — быть здесь?

— Я счастлив, ведь этой мой дебют на Кубке мира. Хочу посмотреть, что это такое и каков мой уровень. Я просто хочу показать, на что готов, и ощутить эту дружескую атмосферу.

— Вы считаете атмосферу здесь дружеской?

— Да, я уже поговорил с некоторыми ребятами, они дружелюбны, никаких проблем.

— Вы ожидаете от соревнующихся здесь людей какой-то реакции здесь во время соревнований?

— Честно говоря, не знаю. Посмотрим. Какая-то реакция, конечно, будет, надеюсь, позитивная.

— Должно быть, немного странно находиться в вашей ситуации. Что вы чувствуете по этому поводу?

— Это же просто соревнования, атмосфера. Для меня ведь все соревнования похожи на вечеринку. Посмотрим, что я смогу показать на трассе. Просто дождитесь субботы, — сказал Коростелёв в интервью Viaplay.