Сергей Ардашев не смог получить нейтральный статус для участия в Кубке мира

Сергей Ардашев не смог получить нейтральный статус для участия в Кубке мира
Российскому лыжнику Сергею Ардашеву было отказано в получении нейтрального статуса, необходимого для участия в Кубке мира. Об этом он сообщил, опубликовав у себя на странице в соцсети пост.

«Отклонено. В следующий раз...» — написал Ардашев в публикации.

Ранее нейтральные статусы получили российские лыжники Савелий Коростелёв и Дарья Непряева. Спортсмены смогут принять участие в этапе Кубка мира в Давосе (Швейцария) в ближайшие выходные, 13 и 14 декабря. Выступление на турнире даст россиянам возможность отобраться на предстоящие Олимпийские игры, которые пройдут в итальянском Милане в феврале 2026 года.

