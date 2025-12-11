Скидки
Олимпийская чемпионка Гизен получила травму позвоночника на тренировке в Санкт-Морице

Олимпийская чемпионка Гизен получила травму позвоночника на тренировке в Санкт-Морице
Двукратная олимпийская чемпионка по горнолыжному спорту швейцарка Мишель Гизен получила травму позвоночника по время тренировочных заездов в скоростном спуске перед стартом этапа Кубка мира – 2025/2026 в Санкт-Морице, сообщает пресс-служба Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).

Гизен влетела в ограждения на спуске на скорости 110 км/ч. В результате падения она получила травму шейного отдела позвоночника, повреждение правого запястья и левого колена. Служба спасения с помощью вертолёта доставила спортсменку в больницу Цюриха, где в ближайшее время ей предстоит перенести операцию на шейном отделе позвоночника. Состояние Гизен оценивается как стабильное, она сохранила подвижность в нижних и верхних конечностях.

32-летняя Гизен является олимпийской чемпионкой в комбинации (2018 и 2022), а также бронзовым призёром Игр-2018 в супергиганте.

