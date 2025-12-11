Маркус Крамер заявил, что рад возвращению россиян на международные старты

Бывший тренер сборной России, ныне работающий с итальянскими спортсменами, немецкий специалист Маркус Крамер заявил, что рад возвращению российских лыжников на международную арену.

– Я рад, что они вернулись. Когда FIS в октябре решила сохранить отстранение россиян, они были очень расстроены.

– Им тяжело из-за того, что такие страны, как Норвегия и Швеция, имеют столь сильные мнения?

– Они знают об их мнениях. Это не новость. Теперь все должны уважать решение CAS. Я уважаю то, что у спортсменов могут быть другие взгляды, но надеюсь, что они смогут уважать это решение и спортсменов, когда те вернутся.

Я получил очень много неприятных сообщений. Я был сильно шокирован, потому что не думал, что люди могут так себя вести. Я не политик, я просто тренер спортсменов, дружелюбно настроенных по отношению к другим. Поэтому надеюсь, что все будут уважать их, когда они вернутся.

– Вам приходили сообщения в этом году?

– Нет, это было в 2022-м, — приводит слова Крамера Dagbladet.