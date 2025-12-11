Линдси Вонн опубликовала пост со словами поддержки для Мишель Гизен

Олимпийская чемпионка 2010 года, двукратная чемпионка мира 41-летняя американская горнолыжница Линдси Вонн опубликовала пост со словами поддержки для двукратной олимпийской чемпионки швецарки Мишель Гизен, которая получила серьёзную травму позвоночника во время тренировки перед стартом этапа Кубка мира — 2025/2026 в Санкт-Морице (Швейцария).

«Желаю всего самого лучшего Мишель Гизен, которая серьёзно пострадала сегодня.

Жаль, что не удалось провести полноценную тренировку перед стартом, но всё равно готова соревноваться завтра», – написала Вонн в своём аккаунте в социальной сети Х.

32-летняя Гизен влетела в ограждения на спуске на скорости 110 км/ч. В результате падения она получила травму шейного отдела позвоночника, повреждение правого запястья и левого колена. Спортсменку доставили в клинику Цюриха, где ей предстоит перенести операцию на позвоночнике. Её состояние оценивается как стабильное.

Этап Кубка мира – 2025/2026 по горнолыжному спорту в Санкт-Морице пройдёт с 12 по 14 декабря. В рамках этапа запланировано проведение скоростного спуска и супергигантского слалома.