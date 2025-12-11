Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

«Он будет очень силён». Маркус Крамер — о потенциале Коростелёва

«Он будет очень силён». Маркус Крамер — о потенциале Коростелёва
Комментарии

Бывший тренер сборной России, ныне работающий с итальянскими спортсменами, немецкий специалист Маркус Крамер оценил потенциал российского лыжника Савелия Коростелёва.

На днях Коростелёв получил нейтральный статус, необходимый для участия в этапе Кубка мира в Давосе. Спортсмен выступит на турнире в ближайшие выходные, 13 и 14 декабря. Участие в Кубке мира даст Коростелёву возможность отобраться на Олимпиаду-2026.

«Я уверен, что он будет очень силён. Я знаю его с тех пор, как ему было 16 лет. Он сын Натальи Коростелёвой (бронзового призёра Олимпиады в Ванкувере. — Прим. «Чемпионата»), а её муж работает в нашей сервис-бригаде, поэтому Савелий иногда ездит с нами на тренировочные сборы.

Я был очень удивлён, когда увидел его в 16 лет. То же самое было, когда я впервые наблюдал за Алваром Мюльбаком. Эти ребята – большие таланты», — приводит слова Крамера Dagbladet.

Материалы по теме
Два российских лыжника получили нейтральные статусы. Попадут ли они на Олимпиаду?
Истории
Два российских лыжника получили нейтральные статусы. Попадут ли они на Олимпиаду?
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android