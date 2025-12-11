«Он будет очень силён». Маркус Крамер — о потенциале Коростелёва

Бывший тренер сборной России, ныне работающий с итальянскими спортсменами, немецкий специалист Маркус Крамер оценил потенциал российского лыжника Савелия Коростелёва.

На днях Коростелёв получил нейтральный статус, необходимый для участия в этапе Кубка мира в Давосе. Спортсмен выступит на турнире в ближайшие выходные, 13 и 14 декабря. Участие в Кубке мира даст Коростелёву возможность отобраться на Олимпиаду-2026.

«Я уверен, что он будет очень силён. Я знаю его с тех пор, как ему было 16 лет. Он сын Натальи Коростелёвой (бронзового призёра Олимпиады в Ванкувере. — Прим. «Чемпионата»), а её муж работает в нашей сервис-бригаде, поэтому Савелий иногда ездит с нами на тренировочные сборы.

Я был очень удивлён, когда увидел его в 16 лет. То же самое было, когда я впервые наблюдал за Алваром Мюльбаком. Эти ребята – большие таланты», — приводит слова Крамера Dagbladet.