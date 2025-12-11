Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Норвежец Хедегарт положительно оценил свой опыт общения с Коростелёвым

Норвежец Хедегарт положительно оценил свой опыт общения с Коростелёвым
Комментарии

Норвежский лыжник Эйнар Хедегарт, ранее выступавший в биатлоне, рассказал о своём опыте общения с россиянином Савелием Коростелёвым, оценив его положительно.

На днях Коростелёв получил нейтральный статус, необходимый для участия в этапе Кубка мира в Давосе. Спортсмен выступит на турнире в ближайшие выходные, 13 и 14 декабря. Он заблаговременно прибыл в Швейцарию и уже провёл там несколько тренировок, также успев пообщаться с некоторыми лыжниками.

Участие в Кубке мира даст Коростелёву возможность отобраться на Олимпиаду-2026.

«Он был очень милым. Легко думать, что все россияне — злодеи, но они такие же, как и мы», — приводит слова Хедегарта Expressen.

Материалы по теме
Главная надежда российских лыж. Савелий Коростелёв нацелен на Олимпиаду-2026
Главная надежда российских лыж. Савелий Коростелёв нацелен на Олимпиаду-2026
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android