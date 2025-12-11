Норвежец Хедегарт положительно оценил свой опыт общения с Коростелёвым

Норвежский лыжник Эйнар Хедегарт, ранее выступавший в биатлоне, рассказал о своём опыте общения с россиянином Савелием Коростелёвым, оценив его положительно.

На днях Коростелёв получил нейтральный статус, необходимый для участия в этапе Кубка мира в Давосе. Спортсмен выступит на турнире в ближайшие выходные, 13 и 14 декабря. Он заблаговременно прибыл в Швейцарию и уже провёл там несколько тренировок, также успев пообщаться с некоторыми лыжниками.

Участие в Кубке мира даст Коростелёву возможность отобраться на Олимпиаду-2026.

«Он был очень милым. Легко думать, что все россияне — злодеи, но они такие же, как и мы», — приводит слова Хедегарта Expressen.