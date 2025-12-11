«Не самая лучшая подготовка». Сорин — о позднем прилёте Непряевой на этап КМ в Давосе

Старший тренер сборной России Егор Сорин поделился мнением, что российская лыжница Дарья Непряева не получит должной подготовки перед стартом на этапе Кубка мира – 2025/2026 в швейцарском Давосе из-за слишком позднего прилёта на соревнования.

«Непряева прилетит в Давос уже сегодня, 11 декабря. Сейчас она находится в дороге. План подготовки — стандартный. Безусловно, то, что она прилетит буквально за день до стартов — не самая лучшая подготовка», – приводит слова Сорина Sport24.

Российские лыжники Савелий Коростелёв и Дарья Непряева официально получили нейтральные статусы для участия на международных соревнованиях под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). Непряева и Коростелёв выступят на этапе Кубка мира в швейцарском Давосе, который пройдёт с 12 по 14 декабря.