Главная Лыжи Новости

Общий зачёт Кубка России — 2025/2026: Ардашев лидирует, Коростелёв — второй

Общий зачёт Кубка России — 2025/2026: Ардашев лидирует, Коростелёв — второй
Комментарии

Российский лыжник Сергей Ардашев лидирует в общем зачёте Кубка России – 2025/2026 после гонки с раздельным стартом на третьем этапе Кубка России в Чусовом. Представитель республики Татарстан имеет в активе 316 очков.

На второй строчке зачёта располагается Савелий Коростелёв, ныне находящийся в Давосе (Швейцария) и готовящийся принять участие в Кубке мира. На счету Коростелёва 230 очков. Тройку лидеров замыкает Иван Горбунов (171).

Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026. Общий зачёт. Мужчины:

1. Сергей Ардашев (Республика Татарстан) — 316 очков.
2. Савелий Коростелёв (Республика Татарстан) – 230.
3. Иван Горбунов (Республика Татарстан) – 171.
4. Павел Соловьёв (Красноярский край – Мурманская область) – 162.
5. Александр Терентьев (Тюменская область – Ненецкий АО) – 157.
6. Сергей Забалуев (Республика Татарстан) – 157.
7. Иван Якимушкин (Тюменская область) – 152.
8. Алексей Червоткин (Тюменская область) – 150.
9. Кирилл Кочегаров (Республика Коми) – 136.
10. Денис Спицов (Тюменская область) – 132.

Календарь Кубка России -- 2025/2026
