Общий зачёт Кубка России — 2025/2026: Ардашев лидирует, Коростелёв — второй

Российский лыжник Сергей Ардашев лидирует в общем зачёте Кубка России – 2025/2026 после гонки с раздельным стартом на третьем этапе Кубка России в Чусовом. Представитель республики Татарстан имеет в активе 316 очков.

На второй строчке зачёта располагается Савелий Коростелёв, ныне находящийся в Давосе (Швейцария) и готовящийся принять участие в Кубке мира. На счету Коростелёва 230 очков. Тройку лидеров замыкает Иван Горбунов (171).

Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026. Общий зачёт. Мужчины:

1. Сергей Ардашев (Республика Татарстан) — 316 очков.

2. Савелий Коростелёв (Республика Татарстан) – 230.

3. Иван Горбунов (Республика Татарстан) – 171.

4. Павел Соловьёв (Красноярский край – Мурманская область) – 162.

5. Александр Терентьев (Тюменская область – Ненецкий АО) – 157.

6. Сергей Забалуев (Республика Татарстан) – 157.

7. Иван Якимушкин (Тюменская область) – 152.

8. Алексей Червоткин (Тюменская область) – 150.

9. Кирилл Кочегаров (Республика Коми) – 136.

10. Денис Спицов (Тюменская область) – 132.