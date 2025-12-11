Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Общий зачёт Кубка России — 2025/2026: Крупицкая — в лидерах, Непряева — на втором месте

Общий зачёт Кубка России — 2025/2026: Крупицкая — в лидерах, Непряева — на втором месте
Комментарии

Российская лыжница Евгения Крупицкая лидирует в общем зачёте Кубка России после гонки с раздельным стартом на третьем этапе в Чусовом. В активе спортсменки из Санкт-Петербурга 259 очков.

На втором месте располагается Дарья Непряева, ныне находящаяся в в Давосе (Швейцария) и готовящаяся принять участие в Кубке мира. На счету Непряевой 218 очков. Тройку лидеров замыкает Екатерина Никитина с 214 очками.

Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026. Общий зачёт. Женщины:

  1. Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург) – 259 очков.
  2. Дарья Непряева (Республика Татарстан) – 218.
  3. Екатерина Никитина (Москва) – 214.
  4. Алиса Жамбалова (Тюменская область – республика Бурятия) – 194.
  5. Елизавета Пантрина (Тюменская область) – 182.
  6. Алина Пеклецова (Вологодская область) – 180.
  7. Ксения Шорохова (Тюменская область) – 179.
  8. Елизавета Маслакова (Ленинградская область) – 169.
  9. Лидия Горбунова (Республика Татарстан) – 145.
  10. Алёна Баранова (Ленинградская область – Томская область) – 140.
Календарь Кубка России -- 2025/2026
Материалы по теме
Стала лучшей лыжницей России и прорвалась на мировые старты! Кто такая Дарья Непряева?
Стала лучшей лыжницей России и прорвалась на мировые старты! Кто такая Дарья Непряева?
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android