Общий зачёт Кубка России — 2025/2026: Крупицкая — в лидерах, Непряева — на втором месте
Российская лыжница Евгения Крупицкая лидирует в общем зачёте Кубка России после гонки с раздельным стартом на третьем этапе в Чусовом. В активе спортсменки из Санкт-Петербурга 259 очков.
На втором месте располагается Дарья Непряева, ныне находящаяся в в Давосе (Швейцария) и готовящаяся принять участие в Кубке мира. На счету Непряевой 218 очков. Тройку лидеров замыкает Екатерина Никитина с 214 очками.
Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026. Общий зачёт. Женщины:
- Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург) – 259 очков.
- Дарья Непряева (Республика Татарстан) – 218.
- Екатерина Никитина (Москва) – 214.
- Алиса Жамбалова (Тюменская область – республика Бурятия) – 194.
- Елизавета Пантрина (Тюменская область) – 182.
- Алина Пеклецова (Вологодская область) – 180.
- Ксения Шорохова (Тюменская область) – 179.
- Елизавета Маслакова (Ленинградская область) – 169.
- Лидия Горбунова (Республика Татарстан) – 145.
- Алёна Баранова (Ленинградская область – Томская область) – 140.
Материалы по теме
Комментарии