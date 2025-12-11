Общий зачёт Кубка России — 2025/2026: Крупицкая — в лидерах, Непряева — на втором месте

Российская лыжница Евгения Крупицкая лидирует в общем зачёте Кубка России после гонки с раздельным стартом на третьем этапе в Чусовом. В активе спортсменки из Санкт-Петербурга 259 очков.

На втором месте располагается Дарья Непряева, ныне находящаяся в в Давосе (Швейцария) и готовящаяся принять участие в Кубке мира. На счету Непряевой 218 очков. Тройку лидеров замыкает Екатерина Никитина с 214 очками.

Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026. Общий зачёт. Женщины: