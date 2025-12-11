Скидки
Третий этап Кубка мира, женщины: во сколько начало командного спринта, где смотреть

Комментарии

Завтра, 12 декабря, начнётся третий этап Кубка мира — 2025/2026 по лыжным гонкам, который пройдёт в Давосе (Швейцария). Соревнования начнутся с женского командного спринта свободным стилем.

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 3, Давос, Швейцария
Женщины. Командный Спринт Свободный стиль. Финал
12 декабря 2025, пятница. 19:05 МСК
Не началось

Квалификационные гонки стартуют в 17:00 мск, финальные – в 19:05.

Женский спринт на этапе КМ в Давосе в прямом эфире покажет Okko. Начало трансляции – в 19:00 мск.

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026, третий этап, Давос. Командный спринт, женщины. Стартовый лист (частично):

1. Швеция-1: Майя Дальквист, Йонна Сундлинг.

2. Финляндия-1: Ясмин Кяхяря, Ясли Йоэнсуу.

3. Норвегия-2: Астрид Эйре Слинн, Матильде Мюрвольд.

4. Швеция-2: Эмма Рибом, Линн Сван.

5. Норвегия-1: Кристинн Эустгулен Фоснес, Кристине Ставос Шистад.

6. Италия-1: Катерина Ганц, Федерика Кассоль.

7. Германия-1: Лаура Гиммлер, Колетта Ридцек.

8. Финляндия-2: Вилма Рююттю – Вилма Ниссинен.

9. Франция-1: Жюли Пьеррел – Леони Перри.

10. Италия-2: Ирис де Мартин Пинтер – Николь Монсорно.

Календарь Кубка мира по лыжным гонкам -- 2025/2026
