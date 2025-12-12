Скидки
Третий этап Кубка мира, мужчины: во сколько начало командного спринта, где смотреть

В пятницу, 12 декабря, в Давосе (Швейцария) начнётся третий этап Кубка мира по лыжным гонкам. В первый соревновательный день турнира состоится мужской командный спринт свободным стилем.

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 3, Давос, Швейцария
Мужчины. Командный Спринт Свободный стиль. Финал
12 декабря 2025, пятница. 19:35 МСК
Не началось

Квалификационные гонки стартуют в 17:30 мск, финальные — в 19:35.

Мужской спринт на этапе КМ в Давосе в прямом эфире покажет Okko. Начало трансляции – в 19:00 мск.

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026, третий этап, Давос. Командный спринт, мужчины. Стартовый лист (частично):

1. Норвегия-1: Эрик Вальнес, Йоханнес Клебо.

2. США-1: Бен Огден, Гус Шумахер.

3. Италия-1: Элиа Барп, Федерико Пеллегрино.

4. Норвегия-2: Харальд Амундсен, Оскар Опстад Вике.

5. Великобритания-2: Эндрю Масгрэйв, Джо Дэвис.

6. Италия-2: Давиде Грац, Мартино Каролло.

7. Франция-2: Виктор Ловера, Реми Бурден.

8. Швеция-1: Юхан Хегстрём, Эдвин Ангер.

9. Финляндия-1: Лаури Вуоринен, Йони Мяки.

10. Франция-1: Ришар Жув, Жуль Шаппа.

Календарь Кубка мира по лыжным гонкам -- 2025/2026
