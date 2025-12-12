Скидки
FIS допустила российских паралимпийцев до всех соревнований с флагом и гимном

Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) допустила российских паралимпийцев до соревнований с флагом и гимном.

«FIS обязана разрешить участие российских параатлетов во всех турнирах FIS «на тех же условиях, которые рекомендованы Международным паралимпийским комитетом (IPC)», то есть без применения статуса AIN.

FIS приняла к сведению обновлённое решение CAS и подтверждает готовность выполнить необходимые организационные действия для его реализации», — говорится в заявлении на официальном сайте.

Напомним, в сентябре 2025 года IPC официально восстановил Паралимпийский комитет России в правах после продолжительного бана из-за ситуации на Украине.

