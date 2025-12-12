Скидки
FIS опубликовала изменения по поводу допуска россиян к международным турнирам

FIS опубликовала изменения по поводу допуска россиян к международным турнирам
Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) объявила об изменении решения Спортивного арбитражного суда (CAS) относительно внедрения программы «Индивидуальный нейтральный спортсмен» (AIN) на мероприятиях FIS. Россияне смогут принять участие не только в квалификационных стартах к Олимпийским играм 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо, но и в других турнирах под эгидой FIS.

«FIS обязана допустить участие спортсменов и представителей штабов с российским спортивным гражданством, которые соответствуют критериям допуска как нейтральные (AIN), во всех соревнованиях под эгидой FIS, а не только в квалификационных стартах к Олимпийским играм 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо», — говорится в заявлении.

Ранее в FIS заявляли, что допустят россиян как к квалификационным соревнованиям зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2026 года в Милане и Кортине, так и к самим Играм — при соблюдении критериев допуска IOC для индивидуальных нейтральных атлетов.

