«Хотел бы, чтобы им вообще не разрешали участвовать». Андерсен — о россиянах на Кубке мира

Норвежский лыжник Ивер Тильдхейм Андерсен заявил, что не хотел бы, чтобы российские спортсмены принимали участие в Кубке мира, однако принятое FIS решение следует уважать.

Ранее двое российских лыжников – Савелий Коростелёв и Дарья Непряева – получили нейтральные статусы. В ближайшие выходные, 13 и 14 декабря, они выступят на этапе Кубка мира в Давосе.

«В идеале я бы хотел, чтобы им вообще не разрешали участвовать. Но нужно уважать это решение и относиться к ним, как ко всем остальным.

Поскольку многие не хотят, чтобы они здесь были, не хотят, чтобы они побеждали. Но есть и много тех, кто не хочет, чтобы норвежцы занимали пьедестал почёта», – приводит слова Андерсена Expressen.