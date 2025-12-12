Йохауг находилась внутри торгового центра в Осло, в котором произошла стрельба

Четырёхкратная олимпийская чемпионка норвежская лыжница Терезе Йохауг рассказала, как пережила один из самых страшных моментов в своей жизни, когда находилась внутри торгового центра в Осло (Норвегия), в котором 8 декабря 2025 года произошла стрельба.

«Я припарковала машину и зашла внутрь. Вдруг — полный хаос: повсюду полицейские машины, люди ужасно взволнованы. Я сидела там почти в слезах, была в ужасе. Это был полный хаос. Через некоторое время кто-то любезно проводил меня до машины, потому что я была просто напугана до смерти.

Потом ночью ты лежишь в постели и не знаешь, как реагировать. Всё всплывает в голове… Вспоминаешь Утёйю (в 2011 году произошёл теракт, в результате которого погибли 77 человек. – Прим. «Чемпионата»). В голову лезут самые страшные мысли», – приводит слова Йохауг Ski-Nordique.