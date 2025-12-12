41-летняя Линдси Вонн одержала первую победу на Кубке мира после возвращения в спорт

Олимпийская чемпионка 2010 года, двукратная чемпионка мира 41-летняя американская горнолыжница Линдси Вонн одержала первую победу на этапе Кубка мира после возвращения в спорт. Вонн выиграла соревнования в скоростном спуске в Санкт-Морице (Швейцария). Эта победа стала для Вонн 83-й в карьере в рамках Кубков мира.

Вонн завершила свою попытку, показав результат 1:29,63. Второй на финише стала австрийка Магдалена Эггер (+0,98 секунды). Замкнула тройку призёров ещё одна австрийка Мирьям Пухнер, которая проиграла американке 1,16 секунды.

Горные лыжи. Кубок мира – 2025/2026. Санкт-Мориц. Скоростной спуск. Женщины. Результаты:

1. Линдси Вонн (США) – 1:29,63.

2. Магдалена Эггер (Австрия) – +0,98.

3. Мирьям Пухнер (Австрия) – +1,16.

4. София Годжа (Италия) – +1,31.

5. Эмма Айхер (Германия) – +1,41.