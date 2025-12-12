Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

41-летняя Линдси Вонн одержала первую победу на Кубке мира после возвращения в спорт

41-летняя Линдси Вонн одержала первую победу на Кубке мира после возвращения в спорт
Комментарии

Олимпийская чемпионка 2010 года, двукратная чемпионка мира 41-летняя американская горнолыжница Линдси Вонн одержала первую победу на этапе Кубка мира после возвращения в спорт. Вонн выиграла соревнования в скоростном спуске в Санкт-Морице (Швейцария). Эта победа стала для Вонн 83-й в карьере в рамках Кубков мира.

Вонн завершила свою попытку, показав результат 1:29,63. Второй на финише стала австрийка Магдалена Эггер (+0,98 секунды). Замкнула тройку призёров ещё одна австрийка Мирьям Пухнер, которая проиграла американке 1,16 секунды.

Горные лыжи. Кубок мира – 2025/2026. Санкт-Мориц. Скоростной спуск. Женщины. Результаты:

1. Линдси Вонн (США) – 1:29,63.
2. Магдалена Эггер (Австрия) – +0,98.
3. Мирьям Пухнер (Австрия) – +1,16.
4. София Годжа (Италия) – +1,31.
5. Эмма Айхер (Германия) – +1,41.

Материалы по теме
Горнолыжник из Бразилии выиграл для страны первое золото в истории. Но есть нюанс!
Горнолыжник из Бразилии выиграл для страны первое золото в истории. Но есть нюанс!
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android