«В сборной есть свобода мнений». Степанова об отказе подавать заявку на нейтральный статус

Олимпийская чемпионка (2022) по лыжным гонкам в эстафете Вероника Степанова заявила, что не планирует подавать заявку на получение статуса нейтрального спортсмена в нынешних условиях.

«Подавать заявку на «присвоение статуса нейтрального атлета» в FIS я не буду. Не в нынешней форме: «Спортсмены должны воздерживаться от любых действий или коммуникации, связанных с государственным флагом, гимном, гербом или любым другим символом Российской Федерации».

Я гражданка России и российская спортсменка, мне нечего скрывать и нечего стыдиться, свой выбор я давно сделала, свои взгляды давно выразила — и не меняю.

Тех, кто подал на нейтральный статус – а среди них немало моих друзей, в лыжах и других видах спорта – не осуждаю. И не обсуждаю их человеческие качества и мотивы. Некоторые уже выступили на международных соревнованиях.

У кого есть глаза на лице и мозги в голове — увидит: у нас в лыжной сборной, в спорте, вообще в стране есть свобода мнений и право иметь разные взгляды – да, в рамках законов. Чего и коллегам из Европы от души желаю.

А я вернусь на международную арену именно «с государственным флагом, гимном, гербом или любым другим символом Российской Федерации». Это будет и будет скоро!» — написала Степанова у себя в телеграм-канале.

