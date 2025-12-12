«С нетерпением жду, что он сможет показать». Клебо — об участии Коростелёва на КМ в Давосе

Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо поделился ожиданиями от предстоящего участия российского лыжника Савелия Коростелёва в этапе Кубка мира – 2025/2026 в швейцарском Давосе.

«С нетерпением жду, чтобы увидеть, что Коростелёв сможет показать, хочу поприветствовать всех нейтральных атлетов. Я уже видел его, встреча была приятной», – приводит слова Клебо Adressa.no.

Ранее российские лыжники Савелий Коростелёв и Дарья Непряева официально получили нейтральные статусы для участия в международных соревнованиях под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). Непряева и Коростелёв смогут выступить на этапе Кубка мира в Давосе, который пройдёт с 12 по 14 декабря.