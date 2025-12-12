«Благодарю всех, кто в меня не верил». Вонн — о первой победе на КМ после возвращения

Олимпийская чемпионка 2010 года, двукратная чемпионка мира 41-летняя американская горнолыжница Линдси Вонн прокомментировала свою первую победу после возвращения в спорт. Американка одержала победу в скоростном спуске на этапе Кубка мира – 2025/2026 в швейцарском Санкт-Морице.

«Только что позвонила своему отцу — он рыдал навзрыд. Никогда в жизни не слышала, чтобы он был так растроган, это заставило плакать и меня. Эта победа бесценна. Знала ещё летом, что нахожусь на правильном пути, все мои усилия окупились.

Мы с командой очень много работали над экипировкой, физической подготовкой, также пригласили Акселя Лунда Свиндаля в качестве тренера. Я последовательно делала всё возможное, чтобы быть быстрее. Знала, что еду быстро, но никогда нельзя быть уверенной до первого старта, однако всё оказалось даже быстрее, чем ожидала.

Нервничала, первый старт сезона всегда непростой. Думаю, показала хороший спуск, но допустила и несколько ошибок, так что с нетерпением жду своего следующего старта.

Хочу поблагодарить всех, кто не верил в меня, потому что это невероятно мотивирует. Меня удивляет, что никто ещё этого не понял. Каждый раз, когда говорят обо мне плохо, это делает меня сильнее, лучше и придаёт больше мотивации. Так что хотела бы, чтобы меня продолжали критиковать», – приводит слова Вонн Ski-Nordique.