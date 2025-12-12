Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

«Благодарю всех, кто в меня не верил». Вонн — о первой победе на КМ после возвращения

«Благодарю всех, кто в меня не верил». Вонн — о первой победе на КМ после возвращения
Комментарии

Олимпийская чемпионка 2010 года, двукратная чемпионка мира 41-летняя американская горнолыжница Линдси Вонн прокомментировала свою первую победу после возвращения в спорт. Американка одержала победу в скоростном спуске на этапе Кубка мира – 2025/2026 в швейцарском Санкт-Морице.

«Только что позвонила своему отцу — он рыдал навзрыд. Никогда в жизни не слышала, чтобы он был так растроган, это заставило плакать и меня. Эта победа бесценна. Знала ещё летом, что нахожусь на правильном пути, все мои усилия окупились.

Мы с командой очень много работали над экипировкой, физической подготовкой, также пригласили Акселя Лунда Свиндаля в качестве тренера. Я последовательно делала всё возможное, чтобы быть быстрее. Знала, что еду быстро, но никогда нельзя быть уверенной до первого старта, однако всё оказалось даже быстрее, чем ожидала.
Нервничала, первый старт сезона всегда непростой. Думаю, показала хороший спуск, но допустила и несколько ошибок, так что с нетерпением жду своего следующего старта.

Хочу поблагодарить всех, кто не верил в меня, потому что это невероятно мотивирует. Меня удивляет, что никто ещё этого не понял. Каждый раз, когда говорят обо мне плохо, это делает меня сильнее, лучше и придаёт больше мотивации. Так что хотела бы, чтобы меня продолжали критиковать», – приводит слова Вонн Ski-Nordique.

Материалы по теме
41-летняя Линдси Вонн одержала первую победу на Кубке мира после возвращения в спорт
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android